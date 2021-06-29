Из-за терроризма и преследований: Госдеп не рекомендует гражданам США ехать в Россию
Источник:Travel.State.Gov
Госдеп США продлил рекомендации для своих граждан не путешествовать в Россию. В частности, этого призывают не делать из-за терроризма, преследования, а также из-за ограниченных возможностей американского посольства.
Соответствующее обращение ведомство обнародовало 28 июня. В нем граждан США предостерегают от поездок в Россию, в частности в некоторые ее регионы.
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Американцев просят не посещать Россию: причины
- Госдеп советует американцам воздержаться от путешествий в Россию из-за терроризма, преследования, ограниченных возможностей американского посольства и произвольного применения местного законодательства.
- В России не гарантируются права на мирные собрания и свободу слова, действуют вдохновленные экстремистской идеологией террористические организации.
- Также в стране фиксируют высокий уровень заболеваемости коронавирусом.
Регионы, которые стоит обходить стороной
- Особенно граждан США предостерегли от поездок на Северный Кавказ, в частности в Чечню и на гору Эльбрус, из-за "похищения людей и риска гражданских беспорядков".
- Кроме того, рекомендуют не посещать Крымский полуостров из-за "оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей".
Примеры нарушений российской стороны
В Госдепе обратили внимание, что граждан США, в том числе бывший и нынешний правительственный и военный персонал, и частных предпринимателей российские чиновники неоднократно допрашивали, произвольно и с угрозами. Кроме того, американцев арестовывали по фальшивым обвинениям и отказывали в справедливом суде.
В ведомстве подчеркнули, что граждане США "могут стать жертвами преследования, жестокого обращения и вымогательства". Учитывая это, весь правительственный персонал должен тщательно взвесить необходимость поездки в Россию.Обратите внимание! Ранее в МИД России своих граждан предупредили о "высокой опасности" во время их поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче.