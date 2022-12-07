Соединенные Штаты согласились продать Польше 116 танков Abrams. Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак.

Достойны внимания Двигаются со скоростью танка, – Кулеба о переговорах по предоставлению Украине Abrams и Patriot

Высокопоставленний чиновник отметил, что Госдеп США одобрил продажу танков Abrams сразу с боеприпасами. Министр обороны заверил, что это очередной шаг на пути увеличения бронетанкового потенциала Вооруженных сил Польши.

В настоящее время государства начинают переговоры по цене. Ожидается, что первые поставки будут уже в 2023 году.

Сильная армия – безопасная Польша,

– подчеркнул Блащак.

Заметим, что Польша получит танки Abrams вместо ранее переданных Украине Т-72. Такие поставки будут производиться отдельно от контракта на 250 Abrams.

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Украина ожидает получения Abrams от США

В настоящее время наше государство ведет переговоры с США о получении танков Abrams. Подробности 6 декабря рассказал министр иностранных дел. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина поднимает тему танков и ПВО во время "каждого контакта с США" на всех уровнях.

"Этот разговор по ряду причин непрост, но он двигается. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы он двигался со скоростью самолета, но он движется со скоростью танка, поэтому занимает время", - подчеркнул Кулеба.