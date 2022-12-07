Сполучені Штати погодилися продати Польщі 116 танків Abrams. Про це повідомив міністр оборони Маріуш Блащак.

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Високопосадовець зазначив, що Держдеп США схвалив продаж танків Abrams одразу з боєприпасами. Також міністр оборони запевнив, що це черговий крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу Збройних сил Польщі.

Наразі держави розпочинають перемовини щодо ціни. Очікують, що перші поставки будуть уже в 2023 році.

Сильна армія – безпечна Польща,

– підкреслив Блащак.

Зауважимо, що Польща отримає вживані танки Abrams замість раніше переданих Україні Т-72. Такі поставки відбуватимуться окремо від контракту на 250 Abrams.

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Україна очікує на отримання Abrams від США

Наразі наша держава веде переговори зі Сполученими Штатами про отримання танків Abrams. Деталі 6 грудня розповів міністр закордонних справ. Дмитро Кулеба наголосив, що Україна порушує тему танків та ППО під час "кожного контакту із США" на всіх рівнях.

"Ця розмова з низки причин непроста, але вона рухається. Безумовно мені б хотілося, щоб вона рухалася зі швидкістю літака, але вона рухається зі швидкістю танка, тому займає час", – підкреслив Кулеба.