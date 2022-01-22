Госдеп США распорядился начать эвакуацию семей своих дипломатов из Украины, – журналист

Госдеп США, по информации источников, таки принял решение об эвакуации своих дипломатов из Украины. Причиной этого стала угроза полномасштабного вторжения России.

Эвакуацию американских дипломатов могут начать уже с понедельника. Об этом сообщили чиновники Госдепа журналисту Fox News Лукасу Томплинсону.

Что было раньше Посольство США в Киеве просит разрешения у Госдепа для эвакуации сотрудников, – CNN

Госдеп будет эвакуировать семьи дипломатов

По данным источников, с понедельника, 24 января США начнут эвакуацию семей представителей дипломатической миссии Вашингтона в Украине.

Госдепартамент предписывает семьям сотрудников посольства США в Украине начать эвакуацию из страны уже в понедельник,

– написал Томплинсон.

В то же время по данным "РИА Новости" в Госдеп США заявили, что даже если эвакуация семей дипломатов все-таки будет происходить, для этого не будут использовать правительственные американские самолеты. То есть им нужно будет лететь обычными рейсами в США.

Также в Госдепе заявили, что эвакуации своих граждан из Украины пока не планируют.

Возможная эвакуация американских дипломатов из Украины: главное

CNN сообщили о том, что в Госдепе США рассматривают возможность эвакуации своих граждан из Украины. В первую очередь Вашингтон планирует забирать дипломатов.

По данным того же издания, 22 января дипломаты из Киева обратились в Госдеп с просьбой разрешить эвакуацию.

Однако в посольстве США в Киеве назвали возможную эвакуацию "обычным планированием".

Причиной возможной эвакуации является серьезная угроза безопасности – возможность обострения войны с Россией.

К теме предлагаем сюжет о возможной эвакуации дипломатов США: смотрите видео