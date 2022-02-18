Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в соцсетях. Он отметил, что это важная новость для безопасности страны.

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Это важное усиление обороноспособности, – Блащак

Госдепартамент одобрил продажу 250 танков Abrams в современной версии M1A2 SEPv3. Это чрезвычайно важное усиление нашей обороноспособности и один из важнейших контрактов на вооружение в истории Польши.

– написал Блащак.

Министр обороны подчеркнул, что подал постановление о польских вооруженных силах на рассмотрение постоянной комиссии Совета Министров. Благодаря принятию этого документа, отметил Блащак, можно будет значительно увеличить численность вооруженных сил Польши и повысить расходы на оборону.

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Напомним, ранее США сообщили о том, что направляют на польскую территорию дополнительно еще 3 тысячи военных. В начале февраля Вашингтон уже опрокинул в Польшу 1700 военных.

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Текст публикации Мариуша Блащака:

Очень важная новость для безопасности Польши. Госдепартамент одобрил продажу 250 танков Abrams в современной версии M1A2 SEPv3. Это очень важное усиление нашей обороноспособности и один из важнейших контрактов на вооружение в истории Польши.