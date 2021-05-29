Госдепартамент США запросил из бюджета на 2022 год 250 миллионов долларов помощи Украине

Государственный департамент США сделал запрос на предоставление финансовой помощи Украине в 2022 году. В ведомстве просят выделить 255 миллионов долларов.

Помощь со стороны Соединенных Штатов усилит возможности нашего государства в противодействии агрессии со стороны России. Об этом сообщатся в плане бюджета, обнародованном 28 мая.

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Это финансирование также ускорит процесс реформ в борьбе с коррупцией, повысит прозрачность и подотчетность, в том числе за счет расширения круга инициатив в области электронного управления, а также способствовать реформированию институтов, что необходимо для европейской интеграции страны,

– говорится в сообщении.

Что еще известно о помощи США

Часть средств должна способствовать:

улучшению делового климата и торгового потенциала Украины;

укреплению аграрного сектора нашей страны;

поддержке энергетической безопасности с помощью реформирования компании "Нафтогаз" и повышению ее энергоэффективности;

улучшению системы здравоохранения Украины.

Программы также будут поддерживать усилия по достижению мира и примирения, включая работу с оккупированными территориями, в том числе

из-за водоснабжения и инфраструктуры, укрепление участия общин, управления и экономической устойчивости.

Кроме этого, помощь США рассматривает поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности границы Украины с помощью международных наблюдателей и оборудование для наблюдения.

В целом Госдепартамент США делает запрос на 6,1 миллиарда долларов для финансирования военной помощи иностранным государствам, из которых почти 300 миллионов долларов странам Европы и Евразии, с целью противодействия угрозам со стороны России.

В плане бюджета говорится, что этот запрос в случае его принятия будет способствовать обеспечению безопасности граждан США, за счет усиления военной поддержки ключевых союзников США и правительств стран-партнеров.