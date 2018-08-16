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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Госдеп обратился к России через Украину

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В Госдепе призвали Россию выполнить Минские договоренности
В Госдепе призвали Россию выполнить Минские договоренности / Фото из открытых источников

Россия организовала конфликт на Донбассе и обязана вывести свои войска из Украины.

Такое заявление в Twitter сделала представитель Госдепа Хизер Науерт.

При этом она добавила, что представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили четыре новые российские системы радиоэлектронной борьбы на востоке Украины.

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По ее словам, такая находка еще раз доказывает, что именно военные России организовали конфликт на Донбассе.

Она подчеркнула, что Россия должна реализовать Минские соглашения.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости США Новости политики Украина – Россия Новости России
Источник: 24 канал
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