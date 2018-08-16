Госдеп обратился к России через Украину

Россия организовала конфликт на Донбассе и обязана вывести свои войска из Украины.

Такое заявление в Twitter сделала представитель Госдепа Хизер Науерт.

При этом она добавила, что представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили четыре новые российские системы радиоэлектронной борьбы на востоке Украины.

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По ее словам, такая находка еще раз доказывает, что именно военные России организовали конфликт на Донбассе.

Она подчеркнула, что Россия должна реализовать Минские соглашения.