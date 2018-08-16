Держдеп звернувся до Росії через Україну

Росія організувала конфлікт на Донбасі і зобов'язана вивести свої війська з України.

Таку заяву у Twitter зробила представник Держдепу Хізер Науерт.

При цьому вона додала, що представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявили чотири нові російські системи радіоелектронної боротьби на сході України.

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За її словами, така знахідка ще раз доводить, що саме військові Росії організували конфлікт на Донбасі.

Вона наголосила, що Росія повинна реалізувати Мінські угоди.