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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Держдеп звернувся до Росії через Україну

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У Держдепі закликали Росію виконати Мінські домовленості
У Держдепі закликали Росію виконати Мінські домовленості / Фото з відкритих джерел

Росія організувала конфлікт на Донбасі і зобов'язана вивести свої війська з України.

Таку заяву у Twitter зробила представник Держдепу Хізер Науерт.

При цьому вона додала, що представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ виявили чотири нові російські системи радіоелектронної боротьби на сході України.

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За її словами, така знахідка ще раз доводить, що саме військові Росії організували конфлікт на Донбасі.

Вона наголосила, що Росія повинна реалізувати Мінські угоди.

 

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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