Госдеп США сделал резкое заявление из-за причастности РФ к катастрофе MH17

Соединенные Штаты Америки полностью доверяют выводам, сделанным Объединенной следственной группой (JIT) во время расследования аварии на Донбассе малазийского MH17 и призывают Россию объяснить свою роль в этом.

Об этом сообщила представитель Госдепартамента США Хизер Ноерт.

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"Настало время для России прекратить свою ложь и объяснить свою роль в сбитии "Боинга 777", – сказала Ноерт.

Она отметила, выводы, сделанные JIT, подтверждают и дополняют то, о чем США говорили с первых дней трагедии: MH17 был сбит российской ракетной установкой "Бук", выпущенной с территории на востоке Украины, контролируемой российскими силами.

Ноерт также призвали Москву уважать и соблюдать резолюции Совета безопасности ООН № 216, которая требует от всех государств сотрудничать для установления виновных в инциденте и привлечения их к ответственности.

Напомним, после публикации данных расследования о сбитии "Боинга 777" над Донбассом, в МИД Украины заявили, что 12 июня государство направит в Международный суд ООН меморандум о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Что такое катастрофа MH17?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет "Боинг-777", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В катастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", который на временно неподконтрольную территорию Донбасса завезли из России.