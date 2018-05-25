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Держдеп США зробив різку заяву через причетність РФ до катастрофи MH17

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Гізер Ноєрт
Гізер Ноєрт / rp.pl

Сполучені Штати Америки повністю довіряють висновкам, зробленим Об'єднаною слідчою групою (JIT) під час розслідування аварії на Донбасі малазійського MH17 і закликають Росію пояснити свою роль у цьому.

Про це повідомила представник Держдепартаменту США Гізер Ноєрт.

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"Настав час для Росії припинити свою брехню і пояснити свою роль у збитті "Боїнга 777" – сказала Ноєрт.

Вона зазначила, висновки, зроблені JIT, підтверджують і доповнюють те, про що США говорили з перших днів трагедії: MH17 був збитий російської ракетною установкою "Бук", випущеною з території на сході України, контрольованою російськими силами.

Ноєрт також закликали Москву поважати і дотримуватися резолюції Ради безпеки ООН № 216, яка вимагає від усіх держав співпрацювати для встановлення винних в інциденті та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, після публікації даних розслідування про збиття "Боїнга 777" над Донбасом, в МЗС України заявили, що 12 червня держава скерує до Міжнародного суду ООН меморандум щодо порушення Росією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.

Теги: Новини політики Збитий Boeing 777 Новини США Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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