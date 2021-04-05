В Госдепе США потребовали объяснений от России из-за ситуации на границе с Украиной
В Государственном департаменте США призвали Россию объяснить провокации на Донбассе. Страна обеспокоена тем, что Москва стягивает свои войска к границе с Украиной.
Источник:24 канал
Что заявили в Госдепе
В Вашингтоне подчеркнули, что считают агрессивные действия России, в частности стягивание войск к границе с Украиной, эскалацией ситуации со стороны Кремля. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
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"Мы попросили, чтобы Россия предоставила объяснения по поводу этих провокаций", – сказал Прайс.
В то же время он подчеркнул, что США полностью поддерживают Украину и четко заявили об этом России.
Мы рядом с Украиной, мы с ними. Мы это четко сказали Киеву и России,
– заявил чиновник.
Он подчеркнул, что президент США Джо Байден выражал поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Кроме того, такую же позицию американцы доносили до министра обороны Андрея Тарана и главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.
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