В Государственном департаменте США призвали Россию объяснить провокации на Донбассе. Страна обеспокоена тем, что Москва стягивает свои войска к границе с Украиной.

Что заявили в Госдепе

В Вашингтоне подчеркнули, что считают агрессивные действия России, в частности стягивание войск к границе с Украиной, эскалацией ситуации со стороны Кремля. Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

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"Мы попросили, чтобы Россия предоставила объяснения по поводу этих провокаций", – сказал Прайс.

В то же время он подчеркнул, что США полностью поддерживают Украину и четко заявили об этом России.

Мы рядом с Украиной, мы с ними. Мы это четко сказали Киеву и России,

– заявил чиновник.

Он подчеркнул, что президент США Джо Байден выражал поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Кроме того, такую же позицию американцы доносили до министра обороны Андрея Тарана и главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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