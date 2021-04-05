У Держдепі США зажадали пояснень від Росії через ситуацію на кордоні з Україною
У Державному департаменті США закликали Росію пояснити провокації на Донбасі. Країна занепокоєна тим, що Москва стягує свої війська до кордону з Україною.
Джерело:24 канал
Що заявили у Держдепі
У Вашингтоні наголосили, що вважають агресивні дії Росії, зокрема стягування військ до кордону з Україною, ескалацією ситуації з боку Кремля. Про це на брифінгу заявив представник Держдепу Нед Прайс.
Читайте також У Росії кажуть, що ведуть контакти зі США щодо України
"Ми попросили, щоб Росія надала пояснення через ці провокації", – сказав Прайс.
Водночас він наголосив, що США повністю підтримують Україну і чітко заявили про це Росії.
Ми поруч з Україною, ми з ними. Ми це чітко сказали Києву і Росії,
– заявив чиновник.
Він підкреслив, що президент США Джо Байден висловлював підтримку українському лідеру Володимиру Зеленському. Крім того, таку ж позицію американці доносили до міністра оборони Андрія Тарана та очільника Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.
Новина доповнюється...
Поділитися новиною