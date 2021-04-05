У Державному департаменті США закликали Росію пояснити провокації на Донбасі. Країна занепокоєна тим, що Москва стягує свої війська до кордону з Україною.

Що заявили у Держдепі

У Вашингтоні наголосили, що вважають агресивні дії Росії, зокрема стягування військ до кордону з Україною, ескалацією ситуації з боку Кремля. Про це на брифінгу заявив представник Держдепу Нед Прайс.

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"Ми попросили, щоб Росія надала пояснення через ці провокації", – сказав Прайс.

Водночас він наголосив, що США повністю підтримують Україну і чітко заявили про це Росії.

Ми поруч з Україною, ми з ними. Ми це чітко сказали Києву і Росії,

– заявив чиновник.

Він підкреслив, що президент США Джо Байден висловлював підтримку українському лідеру Володимиру Зеленському. Крім того, таку ж позицію американці доносили до міністра оборони Андрія Тарана та очільника Міністерства закордонних справ Дмитра Кулеби.

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