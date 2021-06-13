"Облучили или напоили": в Госдуме России нашли оправдание позорному поражению от Бельгии

В России нашли оправдание безвольному поражению своей сборной в первом матче на Евро-2020 против Бельгии. Футболисты страны-агрессора не смогли ничего противопоставить сопернику и позорно проиграли 3:0.

Депутат российской госдумы от коммунистической партии Сергей Малинкович считает, что причиной такого результата стала не бездарная игра их спортсменов, а возможное "влияние внешних факторов".

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Моя версия такова: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в еду. Мы не знаем, в каком состоянии они выходили на поле. Тренер же не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним наверняка была проведена беседа на самом высоком уровне. Но так продуть. Тут точно замешана какая-то третья сторона,

– сказал он.

Депутат хочет возить на матчи ФСБ

На этом коммунист не остановился, и его больное воображение выдало новое заявление. Малинкович призвал "возобновить советскую традицию" и возить с командой на каждый матч по пять сотрудников ФСБ.

Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку,

– продолжил депутат.

Однако все же, не исключая версию о неспособности сборной России показывать футбол высоко уровня, он отметил, что нужно провести расследование против главного тренера и футболистов команды.

Малинкович добавил: "Если выяснится, что никто их не травил и не облучал, то тренера нужно заменить, а у футболистов забрать премиальные. В матчах с Данией и Финляндией команда должна искупить вину кровью".

Перед началом Евро-2020 представителей России не очень интересовала их сборная. Они были чрезвычайно заняты формой национальной команды Украины.Однако первый поединок футболистов страны-агрессора на Чемпионате Европы расставил все на свои места. Весь мир имел возможность наблюдать за унижением россиян на футбольном поле.