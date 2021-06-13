Депутат російської Держдуми від комуністичної партії Сергій Малінкович вважає, що причиною такого результату стала не бездарна гра їхніх спортсменів, а можливий "вплив зовнішніх факторів".

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Моя версія така: збірну Росії перед матчем з Бельгією могли чимось напоїти, опромінити, підмішати щось в їжу. Ми не знаємо, в якому стані вони виходили на поле. Тренер ж не ідіот, він не хоче втрачати своє місце. І, я впевнений, з ним напевно була проведена бесіда на найвищому рівні. Але так продути. Тут точно замішана якась третя сторона,

– сказав він.

Депутат хоче возити на матчі ФСБ

На цьому комуніст не зупинився і його хвора уява видала ще одну заяву. Малінкович закликав "відновити радянську традицію" та возити з командою на кожен матч по п'ять співробітників ФСБ.

Найкраще, щоб чекісти були впроваджені до складу команди, і ніхто не знав, хто він насправді. Словом, у збірній повинна бути людина, відповідальна за морально-політичну обстановку,

– продовжив депутат.

Повинні спокутувати провину кров'ю

Однак все ж, не виключаючи версії про не здатність збірної Росії показувати футбол високо рівня, він зазначив, що потрібно провести розслідування проти головного тренера та футболістів команди.

Якщо з'ясується, що ніхто їх не труїв і не опромінював, то тренера потрібно замінити, а у футболістів забрати преміальні. У матчах з Данією і Фінляндією команда повинна спокутувати провину кров'ю,

– додав Малінкович.

Зверніть увагу! Перед початком Євро-2020 представників Росії не дуже цікавила їхня збірна. Вони були надзвичайно зайняті формою національної команди України.



Однак перший поєдинок футболістів країни-агресора на чемпіонаті Європи розставив все на свої місця. Увесь світ мав змогу спостерігати за приниженням росіян на футбольному полі.