Абсурдное и циничное заявление так называемый политик сделал в очередном эфире пропагандистского шоу. На этот эпизод обратил внимание журналист Денис Казанский, передает 24 Канал.

Их нужно поставить на место. Харьков нужно обесточить до того уровня, чтобы он стал непригодным для жизни. Чтобы эти 800 тысяч людей, которые там остались, сели в машины, пешком, с тюками, на тележках и на запад,

– заявил Андрей Луговой.

Пропагандист также призвал сделать то же самое с другими городами, в частности с Киевом.

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Денис Казанский подчеркнул, что когда-то россияне называли Харьков "русским городом", а теперь призывают к этническим чисткам и изгнанию всех жителей города. Вероятно, оккупанты поняли, что там ненавидят Россию после того, что она сделала.

Соловьев призвал снести Харьков "поквартально"

Заявлениями о Харькове отличились и другие российские пропагандисты. В частности так называемый рупор Кремля Владимир Соловьев призвал снести Харьков "поквартально", перед тем предложив горожанам 48 часов, чтобы оттуда уехать. Также пропагандист выразил непонимание, почему до сих пор стоит "нацистский город" Киев.

Объясните мне, почему вообще Киев стоит? Почему этот нацистский город до сих пор стоит? Мать городов русских давно захвачена врагами. Они нацисты. Они захватили Лавру, они осквернили все святыни. И народ Киева это легко воспринял и предал – сначала память о Великой Отечественной войне, потом православие. Что еще они должны предать?

– не останавливался пропагандист.

Он заявил, что все "братья и сестры" россиян уже нашли способ пересечь границу и перебраться в Россию, все остальные украинцы, по его словам, – нацисты.

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