Абсурдну та цинічну заяву так званий політик зробив у черговому ефірі пропагандистського шоу. На цей епізод звернув увагу журналіст Денис Казанський, передає 24 Канал.

Їх потрібно поставити на місце. Харків потрібно знеструмити до того рівня, аби він став непридатним для життя. Щоб ці 800 тисяч людей, які там залишилися, сіли в машини, пішки, з тюками, на візках і на захід,

– заявив Андрєй Луговой.

Пропагандист також закликав зробити те ж саме з іншими містами, зокрема з Києвом.

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Денис Казанський підкреслив, що колись росіяни називали Харків "російським містом", а тепер закликають до етнічних чисток та вигнання всіх мешканців міста. Ймовірно, окупанти зрозуміли, що там ненавидять Росію після того, що вона зробила.

Соловйов закликав знести Харків "поквартально"

Заявами про Харків відзначилися й інші російські пропагандисти. Зокрема так званий рупор Кремля Владімір Соловйов закликав знести Харків "поквартально", перед тим запропонувавши містянам 48 годин, щоб звідти виїхати. Також пропагандист висловив нерозуміння, чому досі стоїть "нацистське місто" Київ.

Поясніть мені, чому взагалі Київ стоїть? Чому це нацистське місто досі стоїть? Мати міст руських давно захоплена ворогами. Вони нацисти. Вони захопили Лавру, вони осквернили всі святині. І народ Києва це легко сприйняв і зрадив – спочатку пам'ять про Велику Вітчизняну війну, потім православ'я. Що ще вони мають зрадити?

– не зупинявся пропагандист.

Він заявив, що всі "брати і сестри" росіян вже знайшли спосіб перетнути кордон і перебратися до Росії, всі інші українці, за його словами, – нацисти.

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