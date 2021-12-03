Россия, мол, будет действовать в ответ на поставки оружия в Украину. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
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Если той стороне (Украине – 24 канал) будут поставлять оружие, Javelin и прочее, то и Россия, вероятно, что-то будет поставлять для защиты людей другой стороне (боевикам с оккупированной территории – 24 канал),
– сказал Калашников.
Почему такое заявление возмущает
Россия уже 8 лет тайно усиливает боевиков на Донбассе оружием и техникой. Вооруженные силы Украины не раз приводили доказательства, опровергающие традиционную риторику Кремля о том, что "их на там нет". Только 16 ноября украинские военные посадили вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения.
Выяснилось, что БПЛА принадлежит к российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10". Он предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.
Производит такие беспилотники российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге, а этот комплекс стоит на вооружении единственной армии в мире – российской.
Применение Javelin в Украине
- США поставляют противотанковый ракетный комплекс Javelin в Украину с весны 2018 года. Новая партия поступила в октябре 2021 года.
- В конце ноября 2021 года глава разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что ВСУ применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе. Однако он не уточнил, когда именно.
- Такую информацию подтвердил и нардеп от "Слуги народа" Игорь Копытин.
- Зато в ООС заявление Буданова опровергают.