Россия, мол, будет действовать в ответ на поставки оружия в Украину. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

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Если той стороне (Украине – 24 канал) будут поставлять оружие, Javelin и прочее, то и Россия, вероятно, что-то будет поставлять для защиты людей другой стороне (боевикам с оккупированной территории – 24 канал),

– сказал Калашников.

Почему такое заявление возмущает

Россия уже 8 лет тайно усиливает боевиков на Донбассе оружием и техникой. Вооруженные силы Украины не раз приводили доказательства, опровергающие традиционную риторику Кремля о том, что "их на там нет". Только 16 ноября украинские военные посадили вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения.

Выяснилось, что БПЛА принадлежит к российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу "Орлан-10". Он предназначен для ведения разведки и корректировки огня артиллерии.

Производит такие беспилотники российское ООО "Специальный технологический центр" в Санкт-Петербурге, а этот комплекс стоит на вооружении единственной армии в мире – российской.

Применение Javelin в Украине