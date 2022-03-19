В госдуме уже увидели диверсантов в каждой квартире, компьютере и iPhone

Депутат госдумы России Денис Майданов сетует на то, что в стране очень медленно блокируют западные социальные сети. И вообще все, что может быть связано с потенциальными диверсантами.

Об этом он заявил в ходе одного из заседаний Госдумы, передают РосСМИ.

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Майданов уверяет, что в стране недостаточно решительно гонят врагов

Сейчас складывается впечатление, что в каждой нашей квартире, в каждом компьютере, в каждом iPhone и Samsung, как в окопе, сидит провокатор, предатель, саботажник,

– подчеркнул он.

Депутат добавил, что, хотя западные социальные сети начали блокировать, происходит это очень медленно. Его даже огорчает тот факт, что в стране недостаточно решительно пытаются "гнать врагов из окопов в нашем тылу".

Мол, пока идет "спецоперация", нужно принимать правильные и быстрые решения. Ну да, закрыться от всего мира, забрать своих орков с нашей земли и тихонько гнить где-то на Урале – очень правильное решение. Правда, пока дойти до него они никак не могут.

Не забыл он и о звездах шоу-бизнеса, которые могут навязать стране чужую культуру. Конечно же, лапти вам в руки вместе с балалайками и выгуливайте своих медведей дальше по Сибири. Вам никто не мешает.

Если же серьезно, то происходящее в головах чиновников России за последние десятки лет ни понять, ни осознать невозможно. Пускай отключают социальные сети, блокируют каналы и продолжают нести бред о "непобедимой армии". Мы видим эту армию в деле. Горит она, к слову, очень хорошо.

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