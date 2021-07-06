Для того, чтобы успешно пройти регистрацию, Фургала-младший должен собрать не менее 15 тысяч подписей.
Читайте также На Донбассе оккупанты агитируют подростков идти на выборы в Госдуму, – разведка
Фургала-младший хочет в Госдуму
Антон Сергеевич Фургала выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по избирательному округу № 70" Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ,
– говорится в сообщении.
Он является сыном бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвинили "в организации убийств".
Дело Сергея Фургала: что известно
- Сергей Фургала, до того, как стать губернатором региона в 2018 году, трижды был депутатом Госдумы. В частности, в 2016 году его избрали на Комсомольском одномандатном округе.
- Политика отстранили от должности 20 июля 2020 года в связи с утратой доверия. Его арестовали и обвинили в убийстве бизнесменов Евгении Зари и Олега Булатова в 204 – 2005 годах. На днях суд продлил его арест до 7 октября 2021 года.
- Своей вины Фургала не определяет, подчеркивая, что дело политически мотивировано.
- После его ареста в Хабаровске в течение нескольких месяцев еженедельно проводились массовые акции в поддержку политика.