Для того, чтобы успешно пройти регистрацию, Фургала-младший должен собрать не менее 15 тысяч подписей.

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Фургала-младший хочет в Госдуму

Антон Сергеевич Фургала выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по избирательному округу № 70" Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ,

– говорится в сообщении.

Он является сыном бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвинили "в организации убийств".

Дело Сергея Фургала: что известно