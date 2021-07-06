Для того, аби успішно пройти реєстрацію, Фургала-молодший повинен назбирати щонайменше 15 тисяч підписів.

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Фургала-молодший хоче в Держдуму

Антон Сергійович Фургала висунув свою кандидатуру в порядку самовисування за виборчим округом № 70" Хабаровський край – Комсомольський одномандатний виборчий округ,

– йдеться у повідомленні.

Він є сином колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, якого звинуватили "в організації вбивств".

Справа Сергія Фургала: що відомо