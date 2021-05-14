Вопрос госизмены – это не Зеленский против Медведчука, а Украина, – Кравчук
В Украине ни один человек с критическим мышлением не верит в то, что Виктор Медведчук является жертвой политического режима. В то же время вопрос государственной измены означает, что против политика выступает не действующая власть, а Украина.
Источник:24 канал
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что если бы суд не отправил Медведчука под домашний арест, то в случае его заключения под стражу он мог бы внести залог. Как она отметила, судья должен определить такую возможность.
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За Медведчука могли бы внести залог
По словам Кравчук, никто не сомневается, что в таком случае депутаты от ОПЗЖ, которые декларируют миллионы наличных, внесли бы за Медведчука любую сумму залога. После этого политик мог бы уже через несколько дней прийти в Верховную Раду и выступать с трибуны.
Он по крайней мере будет сидеть в своей квартире с золотыми иконами, и очень сложно будет сделать из него жертву политического режима,
– заявила Кравчук.
Депутат также отметила, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, возможность не выходить под залог есть только в насильственных преступлениях.
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По словам Кравчук, ни один человек в здравом уме не верит в то, что Медведчук является жертвой политического режима.
"Вопрос государственной измены – это не Иван Баканов, не Ирина Венедиктова, не Владимир Зеленский против Медведчука, а государство Украина против Медведчука", – отметила депутат.
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Дело Медведчука: коротко
- К дому Виктора Медведчука 11 мая правоохранители пришли с обысками. СБУ также проверяла офис партии ОПЗЖ.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Тарасу Козаку. Оно касалось 3 эпизодов.
- Медведчук заявил, что другой фигурант дела Козак не находится в России, а в Беларуси – якобы "на лечении".
- Офис генпрокурора примет решение об обжаловании домашнего ареста Виктора Медведчука после обнародования полного текста решения суда.
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