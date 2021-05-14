В Украине ни один человек с критическим мышлением не верит в то, что Виктор Медведчук является жертвой политического режима. В то же время вопрос государственной измены означает, что против политика выступает не действующая власть, а Украина.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что если бы суд не отправил Медведчука под домашний арест, то в случае его заключения под стражу он мог бы внести залог. Как она отметила, судья должен определить такую ​​возможность.

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За Медведчука могли бы внести залог

По словам Кравчук, никто не сомневается, что в таком случае депутаты от ОПЗЖ, которые декларируют миллионы наличных, внесли бы за Медведчука любую сумму залога. После этого политик мог бы уже через несколько дней прийти в Верховную Раду и выступать с трибуны.

Он по крайней мере будет сидеть в своей квартире с золотыми иконами, и очень сложно будет сделать из него жертву политического режима,

– заявила Кравчук.

Депутат также отметила, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, возможность не выходить под залог есть только в насильственных преступлениях.

Справка. Печерский райсуд Киева 13 мая избрал меру пресечения Виктору Медведчуку. Нардеп до 9 июля будет находиться под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом.

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По словам Кравчук, ни один человек в здравом уме не верит в то, что Медведчук является жертвой политического режима.

"Вопрос государственной измены – это не Иван Баканов, не Ирина Венедиктова, не Владимир Зеленский против Медведчука, а государство Украина против Медведчука", – отметила депутат.

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Дело Медведчука: коротко