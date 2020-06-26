В Гослесагентстве решили подробнее проверить лесхоз, который поставляет древесину для IKEA. Произошло это после обнародования расследования, что в Украине незаконно вырубают лес, древесина из которого впоследствии идет на изготовление мебели компанией IKEA.

В Гослесагентстве убеждены, что публикация этого исследования "имела целью дестабилизировать ситуацию в лесной отрасли Украины". Соответствующее заявление сделал председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

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Несмотря на это, Андрей Заблоцкий подписал приказ о проведении в течение двух недель тщательной проверки Великобычковского лесхоза. Именно в этом лесхозе якобы и происходили незаконные вырубки, древесина из которых впоследствии использовалась для производства мебели для IKEA. А министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский поручил тщательно изучить эту ситуацию и исключить в дальнейшем действия, которые нарушают экологическое законодательство.

При этом в Гослесагентстве убеждены, что именно исследование Earthsight было необъективно. Ведь они не знают кто и как проводил обследование участков, неизвестный состав международной команды экспертов, которые приезжали бы для сбора соответствующей информации. А также кто финансировал и заказал это исследование.

"Не случайно и то, что информация публикуется в момент выхода компании IKEA на рынок Украины. Убежден, что исследование имело целью подорвать доверие к одной из самых авторитетных систем лесной сертификации в мире и дестабилизировать ситуацию в лесной отрасли Украины", – убежден Андрей Заблоцкий.

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