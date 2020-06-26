У Держлісагентстві вирішили детальніше перевірити лісгосп, який постачає деревину для IKEA. Сталося це після оприлюднення розслідування, що в Україні незаконно вирубують ліс, деревина з якого згодом йде на виготовлення меблів компанією IKEA.

У Держлісагентстві переконані, що публікація цього дослідження "мала на меті дестабілізувати ситуацію в лісовій галузі України". Відповідну заяву зробив голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький.

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Попри це, Андрій Заблоцький підписав наказ про проведення протягом двох тижнів ретельної перевірки Великобичківського лісгоспу. Саме в цьому лісгоспі нібито і відбувалися незаконні вирубки, деревина з яких згодом використовувалася для виробництва меблів для IKEA. А міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський доручив ретельно вивчити цю ситуацію та унеможливити надалі дії, які порушують екологічне законодавство.

При цьому в Держлісагентстві переконані, що саме дослідження Earthsight було необ'єктивне. Адже вони не знають хто і як проводив обстеження ділянок, невідомий склад міжнародної команди експертів, які приїздили би для збору відповідної інформації. А також хто фінансував та замовив це дослідження.

"Не випадково й те, що інформація публікується в момент виходу компанії IKEA на ринок України. Переконаний, що дослідження мало на меті підірвати довіру до однієї з найавторитетніших систем лісової сертифікації в світі та дестабілізувати ситуацію в лісовій галузі України", – переконаний Андрій Заблоцький.

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