Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что эта ситуация продолжается уже два года. Кроме того, россияне пытаются привлекать к лечению не только медиков, но и гражданское население.

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"Периодически появляется информация о том, что они объявляют сборы крови. Если они в начале говорили, что собирают кровь для российских солдат, то потом они объявляли, что "собирают кровь вроде бы для больных детей, людей", – рассказала Сысоева.

Однако впоследствии выяснялось, что эту кровь захватчики все равно использовали для своих раненых военных.

Значительное количество россиян в госпиталях связано с тем, что на временно оккупированных территориях находится очень много захватчиков. У них постоянно происходят ротации.

Это официально подтверждают и военные администрации, что периодически появляется информация, что завезли новую партию россиян,

– отметила журналистка.

Также известно, что враг превратил в свои военные базы значительную часть курортных баз.

Что происходит на временно оккупированных территориях