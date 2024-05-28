Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева, отметив, что эта ситуация продолжается уже два года. Кроме того, россияне пытаются привлекать к лечению не только медиков, но и гражданское население.
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"Периодически появляется информация о том, что они объявляют сборы крови. Если они в начале говорили, что собирают кровь для российских солдат, то потом они объявляли, что "собирают кровь вроде бы для больных детей, людей", – рассказала Сысоева.
Однако впоследствии выяснялось, что эту кровь захватчики все равно использовали для своих раненых военных.
Значительное количество россиян в госпиталях связано с тем, что на временно оккупированных территориях находится очень много захватчиков. У них постоянно происходят ротации.
Это официально подтверждают и военные администрации, что периодически появляется информация, что завезли новую партию россиян,
– отметила журналистка.
Также известно, что враг превратил в свои военные базы значительную часть курортных баз.
Что происходит на временно оккупированных территориях
- В Бердянске объявили забастовку сотрудники местного порта. Они не вышли на работу. Причина – невыплата зарплаты в течение двух месяцев. Оккупанты это замалчивают.
- Враг завез на территорию временно оккупированного Мариуполя более 70 тысяч представителей различных народностей России. Их заселяют в квартиры украинцев. Захватчики хотят изменить коренной состав населения.
- Россияне отбирают имущество людей, которые покинули временно оккупированные территории. Там фактически грабят местных. Оккупанты это называют "национализацией". Враг распространяет списки квартир и домов, которые он считает "бесхозными".