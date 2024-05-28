Про це 24 Каналу розказала журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва, зауваживши, що ця ситуація триває уже два роки. Окрім того, росіяни намагаються залучати до лікування не лише медиків, а й цивільне населення.

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"Періодично з'являється інформація про те, що вони оголошують збори крові. Якщо вони на початку казали, що збирають кров для російських солдатів, то потім вони оголошували, що "збирають кров начебто для хворих дітей, людей", – розповіла Сисоєва.

Однак згодом з'ясовувалося, що цю кров загарбники все одно використовували для своїх поранених військових.

Значна кількість росіян у шпиталях пов'язана з тим, що на тимчасово окупованих територіях перебуває дуже багато загарбників. У них постійно відбуваються ротації.

Це офіційно підтверджують і військові адміністрації, що періодично з'являється інформація, що завезли нову партію росіян,

– наголосила журналістка.

Також відомо, що ворог перетворив на свої військові бази значну частину курортних баз.

Що відбувається на тимчасово окупованих територіях