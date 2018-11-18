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      Госпитализация Януковича: как повлияет неявка экс-президента на рассмотрение дела о нем

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      Экс-президент Украины Виктор Янукович попал в одно из московских медучреждений в "неподвижном состоянии", об этом сообщили сразу несколько российских СМИ. О том, как повлияет неявка главного обвиняемого в суд на рассмотрение дела, пока неизвестно.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала журналистка, которая анализировала дело с самого начала, Ирина Ромалийская.

      Напомним, в клинике имени Склифосовского в Москве заметили мужчину, похожего на бывшего президента Украины Виктора Януковича, который в период Майдана в 2014 году бежал в Россию. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на источник, который общался с дежурным врачом. По словам медика, Янукович поступил в клинику еще в пятницу, 16 ноября, в неподвижном состоянии. У экс-президента Украины заподозрили серьезную травму позвоночника, а также травму колена, которые он якобы получил во время игры в теннис.

      Журналистка отметила, что существует два варианта развития событий. В одном из них коллегия судей согласится снова перенести заседание и назначит новую дату для того, чтобы Янукович смог все-таки выступить с последней речью. В другом – коллегия не воспримет аргументов адвокатов и пойдет в совещательную комнату уже для вынесения приговора.

      Также она отметила, что Януковча мог и раньше выйти на связь, но не сделал этого.

      До последнего интрига заключалась в том, появится ли вообще Янукович через видеосвязь, потому что и он, и его адвокаты настаивали на том, что он может это сделать, если Оболонский суд пойдет на единую предусмотренную украинским УПК (Уголовно-процессуальный кодекс, – 24 канал) возможность – обратиться официально к государству Россия. Это так называемая международная правовая помощь. Но на это судьи не соглашались,
      – добавила Ромалийська.

      В чем заключается государственная измена Виктора Януковича?
      После бегства в Россию во время событий на Майдане в феврале 2014 года Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Соответствующее заявление Януковича от 1 марта 2014 года зачитал представитель России Виталий Чуркин на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года.

      Кроме государственной измены, экс-президента подозревают в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и в сообщничестве в ведении агрессивной войны. В 2018 году прокуроры Главной военной прокуратуры попросили для Януковича 15 лет тюрьмы.

      Что известно о болезни Януковича​
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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Судьи Украина – Россия Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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