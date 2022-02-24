Дайте шанс миру, – генсек ООН

Политик надеялся, что самого серьезного сценария эскалации удастся избежать. Об этом он заявил во время заседания Совета Безопасности ООН, информирует 24 канал.

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Гутерриш подчеркнул, что ошибался, когда думал, что Россия не нападет на Украину. Поэтому теперь он решил обратиться к Владимиру Путину.

Господин Путин, остановите свои войска, чтобы они не напали на Украину. Дайте шанс миру. Слишком много людей уже погибли,

– сказал генсек ООН.

Отметим, в ночь на 24 февраля Путин официально заявил о введении своих военных на Донбасс.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, поэтому мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!