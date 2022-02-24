Дайте шанс світу, – генсек ООН

Політик сподівався, що найсерйознішого сценарію ескалації вдасться уникнути. Про це він заявив під час засідання Ради безпеки ООН, інформує 24 канал.

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Гутерріш наголосив, що помилявся, коли думав, що Росія не нападе на Україну. Тому тепер він вирішив звернутися до Володимира Путіна.

Пане Путін, зупиніть свої війська, щоб вони не напали на Україну. Дайте шанс світу. Занадто багато людей вже загинули,

– сказав генсек ООН.

Зауважимо, вночі проти 24 лютого Путін офіційно заявив про введення своїх військових на Донбас.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!