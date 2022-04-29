Господин-спецоператор: Путин загнал Россию в глухой угол

Стратегические "успехи" "специальной военной операции". Если просто записать в столбик.

В январе требовали откатить НАТО на уровень 1997 года

Результат: в мае 2 страны, которые не собирались, подадут заявку на вступление в Альянс. Сразу получат оборонный союз с Британией и США. А затем скоропостижно вступят. Россия в качестве бонуса получит 1271 километр весьма условной границы с НАТО и необходимость тратиться на её укрепление.

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Россия угрожала атакой на страны Балтии и Польшу

Результат: искалечили свои штурмовые части (десант, морскую пехоту), проредили авиацию, поломали наиболее боеготовые механизированные соединения. То есть, де-факто, русские утратили техническую возможность для реализации намерения.

Требовали демилитаризировать Украину

Результат: получат как минимум частичное перевооружение Украины западным оружием и новое качество взаимной совместимости нашей армии с натовскими.

Это на поверхности. Если посмотреть чуть дальше:

Показали всему миру реальную эффективность своего оружия и техники, когда приходится воевать не с ополчением, а с равновеликой армией.

Нарвались на санкции. Отлучены от технологий и элементной базы. Как следствие - будут проблемы не только с производством нового оружия, но и с сервисом того, что уже продано в разные страны.

Меньше оружия на экспорт – меньше политического влияния – выше затраты на его сохранение за счёт других средств – вытеснение конкурентами из третьих стран.

Какая-то своеобразная борьба за величие.

Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: