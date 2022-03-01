Госпогранслужба заявляет о снижении пассажиропотока на западной границе
Источник:Госпогранслужба
Госпогранслужба проинформировала о ситуации с очередями на западной границе Украины.
По ее словам, поток граждан на границе Украины со странами ЕС и Молдовы несколько уменьшился. Уровень загруженности пунктов пропуска сейчас также пошел на спад.
По сравнению с состоянием очередей за последние 12 часов (с 00:00 01 марта), отмечается, что количество автомобилей, ожидающих пересечения границы уменьшилась примерно с 15 тысяч до 6 500 автомобилей. Очереди пешеходов – 50 – 180 человек.
Подробно обо всей информации по очередям можно получить на фейсбук-странице Западное региональное управление западная граница.
Где сейчас наименее загруженные пункты пропуска:
• на границе с Польшей: "Ягодин", "Устилуг" и "Краковец";
• на границе со Словакией: пешеходный "Малые Селменцы";
• на границе с Венгрией: во всех пунктах пропуска от 10 до 50 авто;
• на границе с Румынией: "Солотвино";
• на границе с Молдовой: все свободны.
Напомним, все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме.
Пограничники Украины, а также наши зарубежные коллеги прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины. Благодарим всех законопослушных соотечественников за понимание и соблюдение порядка на государственной границе,
– говорится в сообщении Госпогранслужбы.