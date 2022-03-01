Госпогранслужба заявляет о снижении пассажиропотока на западной границе

Госпогранслужба проинформировала о ситуации с очередями на западной границе Украины.

По ее словам, поток граждан на границе Украины со странами ЕС и Молдовы несколько уменьшился. Уровень загруженности пунктов пропуска сейчас также пошел на спад.

По сравнению с состоянием очередей за последние 12 часов (с 00:00 01 марта), отмечается, что количество автомобилей, ожидающих пересечения границы уменьшилась примерно с 15 тысяч до 6 500 автомобилей. Очереди пешеходов – 50 – 180 человек.

Подробно обо всей информации по очередям можно получить на фейсбук-странице Западное региональное управление западная граница.

Где сейчас наименее загруженные пункты пропуска:

• на границе с Польшей: "Ягодин", "Устилуг" и "Краковец";

• на границе со Словакией: пешеходный "Малые Селменцы";

• на границе с Венгрией: во всех пунктах пропуска от 10 до 50 авто;

• на границе с Румынией: "Солотвино";

• на границе с Молдовой: все свободны.

Напомним, все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме.

Пограничники Украины, а также наши зарубежные коллеги прилагают все возможные усилия по ускорению оформления лиц на выезд из Украины. Благодарим всех законопослушных соотечественников за понимание и соблюдение порядка на государственной границе,

– говорится в сообщении Госпогранслужбы.