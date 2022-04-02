Госпредприятия понесли почти 3 миллиарда гривен убытков, – Фонд госимущества

С начала вторжения России в Украину государственные предприятия понесли убытки не менее 3 миллиардов гривен. Вероятно, эта сумма может быть гораздо больше, ведь еще есть территории, не подконтрольные правительству.

Точная сумма ущерба станет известна после окончания войны. Об этом рассказала исполняющая обязанности главы Фонда госимущества Ольга Батова в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Госкомпании понесли убытки почти на 3 миллиарда гривен

Батова отметила, что по состоянию на 2 апреля фонд Госимущества знает о 30 государственных предприятиях, понесших убытки.

Ориентировочная сумма ущерба – 2,7 миллиарда гривен. Следует понимать, что точную сумму ущерба мы будем понимать по окончании войны. И еще нужно заметить, что сейчас мы также работаем и над методикой расчетов ущерба,

– отметила чиновница.

Сейчас ФГИУ активно участвует в разработке законодательных инициатив, чтобы на государственном уровне произвести реестр убытков, который будет иметь информацию об их официальных оценках. Кроме того, специалисты нарабатывают механизм возмещения.

Батова добавила, что в настоящее время в управлении ФГИУ находятся 150 государственных военных компаний, которые продолжают работать, в том числе 8 энергогенерирующих и 3 распределительных в области энергетики.

"Несмотря на то, что некоторые расположены в зонах боевых действий, несмотря на это, они работают и доставляют электроэнергию в каждое здание", – рассказала глава ФГИУ.

Чиновница подытожила, что также есть компании, которые запустились после 24 февраля – комбинаты хлебопродуктов. Ведь сейчас их работа очень важна.

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