Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на ракетный удар России в 20 километрах от НАТО

Утром 13 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Международному центру миротворчества и безопасности во Львовской области. Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на обстрел в твиттере.

Дело в том, что ракета ударила по Яворивскому полигону, расположенному всего в 20 километрах от границы с Польшей – страны-члена НАТО. Блинкен написал, что осуждает подобные действия России.

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Позиция США

Только около 1 часа ночи по киевскому времени 14 марта госсекретарь США отреагировал на циничный обстрел рашистами Яворивского полигона. Впрочем, даже ракеты, упавшие в 20 километрах от границы НАТО, не заставили чиновника сделать какие-либо решительные заявления.

Мы осуждаем ракетный удар России по Международному центру миротворчества и безопасности в Яворове, недалеко от границы Украины с Польшей. Жестокость должна прекратиться,

– сдержанно заявил Блинкен.

Обстрел Россией Яворивского полигона во Львовской области: коротко

Утром 13 марта Россия обстреляла Яворивский полигон Львовской области.

В результате вражеского авиаудара погибли 35 человек, еще 134 – находятся в больницах.

По состоянию на 12:00 13 марта почти все пожары удалось ликвидировать, взрывотехники и другие специалисты дообследовали территорию и разбирали завалы.

Отмечается, что атаку оккупанты совершили из акватории Черного и Азовского морей.

Самолеты подняли из аэропорта Саратова, всего было выпущено больше 30 ракет. Вместе с тем сработали системы ПВО, поэтому часть из них удалось сбить в воздухе.

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