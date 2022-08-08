Если позволим россии запугивать Украину – в мире будет "сезон открытых дверей", – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если россияне и дальше позволят запугивать Украину, то это будет "сезон открытых дверей" для террора во всем мире.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если россияне и дальше будут позволять беспрепятственно вести войну против Украины, то будет "сезон открытых дверей" во всем мире.

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Нельзя разрешать странам вторгаться на чужие территории

Главный дипломат США подчеркнул, что террор россиян против Украины следует остановить, поскольку это породит другие войны.

Если мы позволим большой стране запугивать меньшую, просто вторгаться к ней и захватывать ее территорию, тогда начнется "сезон открытых дверей" не только в Европе, но и во всем мире,

– сказал Блинкен.

Блинкен добавил, что США считают важным противостоять россии, поскольку ее агрессия против Украины грозит основным принципам международной системы.

Победа путина в войне может обернуться третьей мировой войной

Ранее Владимир Зеленский сказал, что если россии удастся победить Украину, то другие диктаторы развяжут себе руки и начнут другие войны – наступит третья мировая война.

Президент Украины убежден, что если россия победит, то тогда в мире наступит хаос. И то, что делает сейчас кремль – это только начало.

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