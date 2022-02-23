В Госспецсвязи объяснили, что будут делать, если Россия будет глушить мобильную связь

Для расширения военной агрессии Россия может попытаться глушить сигналы мобильных операторов в Украине. Что в таком случае следует делать и можно ли быть готовыми к подобным проблемам?

На эти и не только вопросы в интервью сайту 24 канала ответил заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора. По его словам, глушить сигнал мобильных операторов может только в ограниченных зонах.

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Что предшествовало

В ночь с 17 на 18 февраля в Донецкой и Луганской областях полностью отсутствовала мобильная связь оператора "Водафон". У некоторых абонентов были проблемы с "Киевстаром", однако у других этот оператор и "Лайф" работали, но у многих со слабым сигналом. Связь возобновилась около 1 часа ночи.

Мы отдаем себе отчет в рисках, связанных с потенциальными попытками создать сложности в системе мобильной связи Украины. Именно поэтому в этом направлении мы плодотворно взаимодействуем с операторами мобильной связи во избежание подобных ситуаций,

– заверил госслужащий.

Виктор Жора объяснил, что глушить сигнал мобильных операторов могут только в ограниченных зонах / Фото Валентины Полищук, 24 канал

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Как оставаться на связи

Жора уточнил, что обеспечение надежной и бесперебойной мобильной связи – в фокусе государственной власти, соответствующих агентств и самих мобильных операторов. По его мнению, возможные перебои со связью – один из возможных сценариев комплексной атаки.

Гражданам Украины следует договориться с близкими людьми об альтернативных способах коммуникации или встрече в заранее оговоренных местах. Хотя такие случаи маловероятны,

– резюмировал чиновник.

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