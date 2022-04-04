В Госспецсвязи предупредили о новой кибератаке на госорганы Украины

Российские убийцы снова паразитируют на болезненных для украинцев темах. Они используют для кибератак фейковые письма с якобы информацией об оккупантах, совершивших военные преступления.

Об этом 4 апреля сообщили в Госспецсвязи. Они отмечают, что россияне посылают для украинских государственных органов опасные электронные письма.

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Как действуют злоумышленники

Темой письма является "Информация о военных преступниках РФ". Само электронное письмо имеет HTML-файл "Военные преступники РФ.htm".

Когда пользователь откроет файл, то на компьютере появится RAR-архив Viyskovi_zlochinci_RU.rar. Этот архив имеет файл-ярлык "Военные-преступники уничтожающие Украину (домашние адреса, фото, номера телефонов, страницы в социальных сетях).lnk".

Его открытие приведет к тому, что злоумышленники получат удаленный доступ к компьютеру жертвы,

– рассказали в Госспецсвязи.

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