Про це 4 квітня повідомили у Держспецзв'язку. Вони зазначають, що росіяни надсилають для українських державних органів небезпечні електронні листи.

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Як діють зловмисники

Темою листа є "Інформація щодо військових злочинців РФ". Сам електронний лист має HTML-файл "Військові злочинці РФ.htm".

Коли користувач відкриє файл, то на комп'ютері виникне RAR-архів Viyskovi_zlochinci_RU.rar. Цей архів має файл-ярлик "Військові-злочинці що знищують Україну (домашні адреси, фото, номера телефонів, сторінки у соціальних мережах).lnk".

Його відкриття призведе до того, що зловмисники отримають віддалений доступ до комп'ютера жертви,

– розповіли у Держспецзв'язку.

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