Госспецсвязи приглашает жаловаться на российскую "киберармию": ссылка на группу

После сокрушительных поражений на киберфронте, лежащих сайтов министерств и пропагандистских СМИ и слитых баз данных в России додумались набирать киберармию. Вражеские "хакеры" якобы не за войну, но с какого-то перепуга считают россиян и украинцев одним народом.

Российские оккупанты собираются удерживать то, что осталось от их киберпространства. Для этого они создали "киберармию", которая должна противостоять хакерам из Украины и группы Anonymous.

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Ломаем планы "киберармии" России

Для коммуникации и налаживания действий вражеская киберармия создала телеграм-канал, доступный по ссылке. Госспецсвязи приглашает всех граждан Украины пожаловаться на него.

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