Російські окупанти збираються втримувати те, що залишилося від їхнього кіберпростору. Для цього вони створили "кіберармію", яка б мала протистояти хакерам з України та групи Anonymous.

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Ламаємо плани "кіберармії" Росії

Для комунікації та налагодження дій ворожа "кіберармія" створила телеграм канал, доступний за посиланням. Держспецзв'язку запрошує усіх громадян України поскаржитися на нього.

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