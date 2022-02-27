Госспецсвязи призывает отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС

Глава НКРСИ Александр Животовский обратился к главе Органа европейских регуляторов электронных коммуникаций Аннемари Сипкс с просьбой отключить российских операторов от роуминга в странах ЕС.

В эту цифровую эпоху хай-тек и ИКТ является, пожалуй, лучшим ответом на танки и ракеты, заявили в ведомстве. Эти меры могут стать дополнением к введению преимущественно экономических санкций.

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Россия без роуминга

В целях защиты Украины, Европы и всего демократического мира и привлечения России к ответственности, я призываю вас, как директора ОЕРЕК, вместе с национальными регуляторными органами стран-членов ЕС принять меры, направленные на блокирование российских роумеров и услуг роуминга для российских поставщиков телекоммуникационных услуг в пределах Европейского Союза,

– говорится в обращении.

Украина – большая европейская страна. Война в Украине означает войну в Европе. Наша страна борется за всех европейцев и нам нужна мощная поддержка ЕС, добавляют в ведомстве.

что Вооруженные Силы Украины и ее граждане будут мужественно защищать Украину и мир в Европе до конца.

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