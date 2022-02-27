У цю цифрову епоху хай-тек та ІКТ є, мабуть, найкращою відповіддю на танки та ракети, заявили у відомстві. Ці заходи можуть стати доповненням до введення здебільшого економічних санкцій.

Раніше Українські військові відбили Волноваху

Росія без роумінгу

З метою захисту України, Європи та всього демократичного світу та притягнення Росії до відповідальності, я закликаю вас, як директора ОЄРЕК, разом з національними регуляторними органами країн-членів ЄС вжити заходів, спрямованих на блокування російських роумерів і послуг роумінгу для російських постачальників телекомунікаційних послуг у межах Європейського Союзу,

– йдеться у зверненні.