"Волноваха – наша!" – повідомила речниця Донецької облдержадміністрації Тетяна Ігнатченко. Українські захисники дали гідну відсіч ворогові та відвоювали місто: воно під контролем України.

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Щоправда, за словами Тетяни Ігнатченко, окупанти перетворили населений пункт на руїни. Ситуація у Волновасі вкрай важка.

Артобстріли з боку російських військ не припиняються вже другий день, повідомляє "TV7 Маріуполь". Місцеві мешканці кажуть, що ворожі снаряди залишають воронки у 3 – 5 метрів.

При цьому води у Волновасі немає вже кілька днів, також відсутні електрика та газ. Завезти хліб чи продукти харчування немає змоги. Місцеві мешканці переховуються у підвалах.

Наслідки російських обстрілів у Волновасі / телеграм Антона Геращенка

На додачу, окупанти цинічно обстріляли Центральну районну лікарню, влучивши у будівлю ЛОР-відділення. Наразі медзаклад працює на генераторах, але "швидкі" не виїжджають, бо це небезпечно. Допомогу надають тим, хто може самотужки дістатися до лікарні. Відомо про 11 поранених, про загиблих інформації немає.

Місцева влада створила оперативний штаб для допомоги жителям Волновахи.

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