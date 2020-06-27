В разгар летнего сезона для владельцев четвероногих встает вопрос – с кем оставить домашнего любимца. Ведь в большинство украинских отелей с животными нельзя.

Как не испортить себе отпуск и позаботиться о комфорте хвостатого – узнавали корреспонденты 24 канала.

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Французский бульдог по имени Шерри в этом году останется без отпуска. Хозяйка четвероногого Ольга рассказала, что обзвонила более 30 баз отдыха, но принимать отдыхающих с собакой никто не хочет.

Собака должна быть постоянно на поводке, только в наморднике, и не бегать по территории. Поэтому лучше не мучить ни собаку, ни себя и не вести ее на отдых,

– рассказала владелица собаки Ольга Антоновский.

Оставить животное винничанке не с кем. Отдавать на поруки на несколько дней в отель или зоологу не хочет, ведь не доверяет сервису.



Французкий бульдог / Скриншот из видео

Работники гостиницы для животных уверяют, что хвостатые в надежных руках. Все животные живут в отдельных боксах и имеют собственный режим.

Мы обычно выходим с каждым животным и выгуливаем его 3-4 раза – в зависимости как оно привыкло. Коты всегда в боксах – мы только меняем подстилку, кормим, можем прийти – потискать,

- объяснила ветеринарная врач Мария Стратичук.

Обязательно трижды в день животное фотографируют и отсылают фотографию владельцу. Цена за такой уход в сутки стартует от 150 до 250 гривен. Главное условие – наличие ветеринарного паспорта с необходимыми вакцинами.



Боксы для животных / Скриншот из видео

"Мы не берем агрессивных животных, которые бросаются. Мы не сможем предоставлять полноценные услуги, если не будет сотрудничества", – добавила ветеринарный врач Мария Стратичук.

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Оставлять животное на опеку – это привычная практика. Главное, зоологи советуют заранее поинтересоваться условиями и познакомить собаку со смотрителем, чтобы у хвостатого не было стресса.