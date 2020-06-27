У розпал літнього сезону для власників чотирилапих постає питання – з ким залишити домашнього улюбленця. Адже до більшості українських готелів із тваринами не можна.

Як не зіпсувати собі відпустку та подбати про комфорт хвостатого – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

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Французький бульдог на ім’я Шері цьогоріч залишиться без відпустки. Власниця чотирилапого Ольга розповіла, що обдзвонила понад 30 баз відпочинку, але приймати відпочивальників із собакою ніхто не хоче.

Собака має бути постійно на повідку, лише у наморднику, і не бігати по території. Тому краще не мучити не собаку, ні себе і не вести її на відпочинок,

– розповіла власниця собаки Ольга Антоновська.

Залишити тварину вінничанка не має з ким. Віддавати на поруки на декілька днів у готель або зоологу не хоче, адже не довіряє сервісу.



Французький бульдог / Скриншот з відео

Працівники готелю для тварин запевняють, що хвостаті у надійних руках. Усі тварини живуть в окремих боксах та мають власний режим.

Ми зазвичай виходимо з кожною твариною та вигулюємо її 3-4 рази – в залежності як вона звикла. Коти завжди у боксах – ми лише міняємо підстилку, годуємо, можемо прийти – потіскати,

– пояснила ветеринарна лікарка Марія Стратічук.

Обов’язково тричі на день тварину фотографують та відсилають світлину власнику. Ціна за такий догляд за добу стартує від 150 до 250 гривень. Головна умова наявність ветеринарного паспорта із необхідними вакцинами.



Бокси для тварин / Скриншот з відео

"Ми не беремо агресивних тварин, які кидаються. Ми не зможемо надавати повноцінні послуги, якщо не буде співпраці", – додала ветеринарна лікарка Марія Стратічук.

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Залишати тварину на опіку – це звична практика. Головне, радять зоологи заздалегідь поцікавитись умовами та познайомити чотирилапого із доглядачем, аби у хвостатого не було стресу.