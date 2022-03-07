Гостомель, Буча и Ирпень стали вторым донецким аэропортом, – МВД

Города и поселки под Киевом приняли на себя основной удар оккупантов. Буча, Ирпень и Гостомель не сдаются и показывают свою несокрушимость.

Новые символы несокрушимости

Министр внутренних дел Денис Монастырский назвал их вторым донецким аэропортом. Ведь сейчас эти населенные пункты отбиваются, несмотря на враждебные усилия, их захватить.

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Эти города противнику очень важно захватить. Мы отбиваем их. Постоянно ведутся бои в городе. С обеих сторон есть погибшие и раненые,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что оккупанты думали, что еще 5 дней назад захватят Киев. Однако маленькие города сдерживают врага и ему не удается пройти в столицу.

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