Гостомель, Буча и Ирпень стали вторым донецким аэропортом, – МВД
Источник:МВД Украины
Города и поселки под Киевом приняли на себя основной удар оккупантов. Буча, Ирпень и Гостомель не сдаются и показывают свою несокрушимость.
Новые символы несокрушимости
Министр внутренних дел Денис Монастырский назвал их вторым донецким аэропортом. Ведь сейчас эти населенные пункты отбиваются, несмотря на враждебные усилия, их захватить.
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Эти города противнику очень важно захватить. Мы отбиваем их. Постоянно ведутся бои в городе. С обеих сторон есть погибшие и раненые,
– подчеркнул министр.
Он добавил, что оккупанты думали, что еще 5 дней назад захватят Киев. Однако маленькие города сдерживают врага и ему не удается пройти в столицу.
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