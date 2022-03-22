Одним из направлений наступления на Киев было со стороны Бучи и Гостомеля. Но прорваться в Киев так и не удалось. Так что враг пока засел в этих городах.

"Пока они под оккупацией. Буча и Гостомель, что полностью регион", – так характеризовал ситуацию руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Читайте также Путина приперли к стене, – Байден подтвердил, что Россия использует гиперзвуковое оружие

По его словам, украинская армия пока не может начать наступление в этом направлении. Так что приходится ожидать.

"Там пока никаких действий мы предпринять не сможем. Нам нужно удержать противника в тех его попытках перейти реку Ирпень и продолжить наступление на Киев. Пока потенциал не дает нам возможности перейти к наступательным действиям в этом направлении", – рассказал Павлюк.

Так что украинские защитники пока наращивают свой потенциал. И выжидают, когда противник истощится.

Смотрите видео об усиленном комендантском часе в Киеве