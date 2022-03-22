Одним з напрямків наступу на Київ було зі сторони Бучі та Гостомеля. Але прорватися до Києва так і не вдалося. Тож ворог поки засів у цих містах.

"Поки вони під окупацією. що Буча, що Гостомель, що повністю регіон", – так характеризував ситуацію керівник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

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За його словами, українська армія поки не може розпочати наступ в цьому напрямку. Тож доводиться очікувати.

"Там поки ніяких дій ми зробити не зможемо. Нам треба втримати противника в тих його спроба перейти річку Ірпінь та продовжити наступ на Київ. Поки потенціал не дає нам можливості перейти до наступальних дій в цьому напрямку", – розповів Павлюк.

Тож українські захисники поки нарощують свій потенціал. І вичікують, коли супротивник виснажиться.

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