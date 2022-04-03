Гостомель освободили, "Мрию" отстроим: эмоциональное видео от украинских защитников

Украинские герои продолжают гнать оккупантов из нашей земли. Врагу не удалось достичь своих целей, а подвиги наших защитников уже разлетелись по всему миру.

Российские оккупанты, атаковавшие аэродром в Гостомеле, уничтожили самолет "Мрия". Теперь поблизости нет ни одного оккупанта, а в будущем Украина снова сможет похвастаться самым большим самолетом в мире.

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Видео от ВСУ

Наши герои сняли вдохновенное видео на фоне уничтоженной "Мрии". Враг нанес нам много ущерба, но после победы мы обязательно все отстроим и будем процветать.

ВСУ на фоне "Мрии": видео

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