В Киевской области из-за генератора погиб мужчина и пострадал ребенок
Источник:Андрей Небитов
В Киевской области произошла трагедия. В результате отравления угарным газом погиб мужчина и пострадал маленький ребенок.
Событие произошло в селе Бобрица Бучанского района. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
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В Киевской области мужчина отравился газом и умер
Так, в селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, находившийся прямо в помещении. В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу.
Также трагический инцидент произошел и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья. Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей – 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.
Не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и отопительных приборов. Вовремя проверяйте исправность газовых приборов и вентиляции! Заботьтесь о своем здоровье и жизни!
– призвал Небитов.
Семья использовала для освещения неисправный генератор / фото Андрей Небитов
В Киевской области погиб мужчина / фото Андрей Небитов
Как избежать отравления угарным газом
- Чтобы избежать отравления угарным газом, следует обязательно обеспечить приток свежего воздуха в помещение.
- Если в комнате есть отопительные приборы, то воздух должен поступать через окно, двери и чистый вентиляционный канал.
- Также обязательно нужно проверять тягу в вентканале, чтобы отработанные газы выходили в атмосферу.
- Если в помещении установлены приборы с дымоотводом в трубы (газовые котлы, колонки и т.п.), важно тщательно следить за чистотой трубы.
- В таких помещениях ни в коем случае не должны быть электрические вентиляторы.
- Если не соблюсти хоть одного из этих правил, начнется образование угарного газа, что может привести к трагедии.
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