Подія сталася у селі Бобриця Бучанського району. Про це повідомили начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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На Київщині чоловік отруївся газом та помер

Так, у селі Бобриця сім’я використовувала для освітлення генератор, який знаходився прямо в приміщенні. Унаслідок отруєння загинув голова родини, його дружину медики встигли госпіталізували до лікарні.

Також трагічний інцидент трапився і в Гостомелі, де чадним газом отруїлась ціла родина. Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої – 12-річної дівчинки та її 48-річного батька.

Не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів та приладів для опалення систем. Вчасно перевіряйте справність роботи газових приладів та вентиляції! Дбайте про своє здоров’я та життя!

– закликав Нєбитов.



Сім’я використовувала для освітлення несправний генератор / фото Андрій Нєбитов



На Київщині загинув чоловік / фото Андрій Нєбитов

Як уникнути отруєння чадним газом

Щоб уникнути отруєння чадним газом, слід обов'язково забезпечити приплив свіжого повітря у приміщення.

Якщо в кімнаті є прилади для опалення, то повітря повинне надходити через вікно, двері та чистий вентиляційний канал.

Також обов'язково потрібно перевіряти тягу в вентканалі, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.

Якщо в приміщенні встановлені прилади з димовідводом у комин (газові котли, колонки тощо), важливо ретельно слідкувати за чистотою комина.

В таких приміщеннях у жодному разі не повинно бути електричних вентиляторів.

Якщо не дотриматися хоч одного з цих правил, почнеться утворення чадного газу, що може призвести до трагедії.

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