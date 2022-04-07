В Гостомеле в гараже нашли 11 жертв: местные говорят, что россияне "тренировались" расстреливать

Украинские спасатели и правоохранители, к сожалению, продолжают обнаруживать тела погибших после резни на Киевщине. В Гостомеле обнаружили еще 11 жертв российского террора.

Снайперы цинично расстреливали людей

Об этом написал в телеграме бывший глава МВД Арсен Аваков. Полиция обнаружила в Гостомеле тела 11 убитых гражданских.

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По словам Авакова, местные жители рассказывают, что таким образом российские снайперы "тренировались", расстреливая людей.

После этого оккупанты стягивали тела вбитых в гараж.

Сегодня в Гостомеле, возле Бучи, в одном из гаражей на улице Святопокровской, полиция обнаружила 11 убитых гражданских... Местные жители говорят... Снайперы орков тренировались, расстреливая людей... А потом стянули убитых в гараж,

– написал Аваков и опубликовал жуткое видео.

Смотрите видео зверств россиян в Гостомеле (Внимание, видео содержит жестокие кадры)

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